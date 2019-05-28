ضبط شخصين صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا تزوير ومشاجرة بطوخ

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على شخصين صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضاربقضايا متنوعة، تم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط المديرية بحملة مكبرة لضبط الصادر ضدهم قرارات النيابة العامة بضبطهم واحضارهم وتم ضبط كلا من "ربيع . م . د " 47 سنة، عاطل ومقيم كفر عابد دائرة مركز طوخ، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1861 لسنة 2017 م جنح قسم الضاهر تزوير، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 20 أحوال المركز تاريخه، و"أحمد . م . ا" 32 سنة، عاطل ومقيم بندر طوخ، دائرة المركز، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 42786 لسنة 2018 م جنح مركز طوخ، ضرب وإحداث إصابات، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 22 أحوال المركز تاريخه.

تم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.