سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط شخصين صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا تزوير ومشاجرة بطوخ

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:35 ص
ضبط شخصين صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا تزوير ومشاجرة بطوخ اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
ألقت مباحث القليوبية، القبض على شخصين صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضاربقضايا متنوعة، تم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط المديرية بحملة مكبرة لضبط  الصادر ضدهم  قرارات النيابة العامة بضبطهم واحضارهم وتم ضبط كلا من "ربيع .  م . د " 47 سنة، عاطل ومقيم كفر عابد دائرة مركز طوخ، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1861 لسنة 2017 م جنح قسم الضاهر تزوير، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 20 أحوال المركز تاريخه، و"أحمد .  م . ا" 32 سنة، عاطل ومقيم بندر طوخ، دائرة المركز، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 42786 لسنة 2018 م جنح مركز طوخ، ضرب وإحداث إصابات، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 22 أحوال المركز تاريخه.
 
تم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

العثور على عامل زراعى متوفيا داخل مسكنة بطوخ

حبس تاجر سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات لطعنه عامل بسكين بشبرا الخيمة

‎القبض على 6 عاطلين لقيامهم بأعمال سمسرة بشبرا الخيمة

ضبط مسجل شقى خطر وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار بالقليوبية

ضبط واحضار

تزوير

متهمين

القليوبية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

الرجوع الى أعلى الصفحة