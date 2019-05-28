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الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:53 م
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ضبط تاجر بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:13 م
ضبط تاجر بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجمالية ألعاب نارية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط تاجر بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجحت مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص ( تاجر ، مقيم بأسيوط) اثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية "مستأجر" كائن  بدائرة القسم، وعثر بداخله على كمية من الألعاب النارية عبارة عن 14 كرتونة ألعاب نارية  بإجمالى 640 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مباحث الجمالية

العاب نارية بالجمالية

العاب نارية

ضبط العاب نارية


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