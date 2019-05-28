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صور.. وقفة بالورود فى اليابان بعد حادث طعن أودى بحياة طفلة وإصابة 19

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:39 ص
صور.. وقفة بالورود فى اليابان بعد حادث طعن أودى بحياة طفلة وإصابة 19 وقفة بالورود
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أكدت وسائل إعلام يابانية، وفاة طفلة فى حادث الطعن الذى وقع فى مدينة كاواساكى اليابانية القريبة من العاصمة طوكيو.

 

وقالت وكالة "كيودو نيوز" للأنباء، "إن 16 تلميذة، وثلاثة بالغين أصيبوا فى واقعة طعن خارج العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء".

وقفة بالورود فى اليابان (1)
وقفة بالورود فى اليابان 

 

وقال مسؤول محلي، "إن طفلة وبالغا لم تظهر عليهما أى علامات حيوية بعد الحادث الذى وقع فى مدينة كاواساكى إلى الجنوب من طوكيو"، وفقا لرويترز.

وقفة بالورود فى اليابان (5)
وقفة بالورود فى اليابان 

 

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن المشتبه به احتجز على الفور وأصيب إصابة بالغة بعد أن طعن نفسه فى الرقبة.

 

وقالت الشرطة، "إن المشتبه به، الذى بدا أنه فى الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، كان يحمل سكاكين بكلتا يديه وطعن الضحايا قبل أن يطعن نفسه فى الرقبة، وفقا لوكالة "كيودو".

وقفة بالورود
وقفة بالورود

 

وتأكد وفاة المشتبه به فى حادث الطعن متأثر بإصابته، وفقا لوكالة أسوشيتىد برس، ويعتقد أن الأطفال الثلاثة عشر هم تلاميذ مدرسة "كاريتاس" الابتدائية، وهى مدرسة كاثوليكية خاصة فى كاواساكي.

 

أولياء الأمور يصطحبون أبنائهم من المدرسة بعد الحادث
أولياء الأمور يصطحبون أبنائهم من المدرسة بعد الحادث

 

توافد أولياء الأمور المدرسة لإحضار ذويهم
توافد أولياء الأمور المدرسة لإحضار ذويهم

 

حزن على ضحايا الحادث
حزن على ضحايا الحادث

 

حزن ودموع بسبب الحادث
حزن ودموع بسبب الحادث

 

ورود على أرواح الضحايا
ورود على أرواح الضحايا

 


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