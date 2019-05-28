صور.. وصول 12 ماكينة غسيل كلوى لمستشفى السويس العام

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنه تم اليوم وصول 12 ماكينة غسيل كلوي " لمستشفي السويس العام.
وأضاف، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن هذا العدد يسهم فى زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام والتخفيف من قوائم الأنتظار وتقديم خدمة طبية جيدة للمرضي.
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس
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