سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وصول 12 ماكينة غسيل كلوى لمستشفى السويس العام

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:49 م
صور.. وصول 12 ماكينة غسيل كلوى لمستشفى السويس العام وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس
السويس - السيد فلاح
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنه تم اليوم وصول 12 ماكينة غسيل كلوي " لمستشفي السويس العام.

وأضاف، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن هذا العدد يسهم فى زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام والتخفيف من قوائم الأنتظار وتقديم خدمة طبية جيدة للمرضي.
 
IMG_8538

وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس


وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس (1)
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس 

وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس (2)
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس 
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس (3)
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس 
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس (4)
وصول ماكينات غسيل كلوى لمستشفى السويس 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو معلوماتى.. تطوير ماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفيات × 6 معلومات

4 ماكينات غسيل كلوى تبرع لمستشفيات الإسكندرية

"الصحة": إحلال وتجديد 1000 ماكينة غسيل كلوى تخطت 40 ألف ساعة عمل فى 400 مستشفى.. رئيس قطاع الطب العلاجى: المخزون الاستراتيجى لمستلزمات الغسيل يكفى 6 شهور.. ويؤكد: إجراءات مكافحة العدوى مطبقة على 7000 ماكينة

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

السويس

اخبار السويس

مستشفى السويس العام

اجهزه غسيل كلوى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة