صور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان

أسوان - ندا سليم

ينشر "اليوم السابع" أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بعد اعتمادها بنسبة 72.5%.

وكان اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اعتمد منذ قليل، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2018/2019، بنسبة نجاح بلغت 72,5 %، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، والسيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان، موجها التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مكلفاً مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة من الآن للاستعداد للعام الدراسى الجديد، والاطمئنان على سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية.

وطالب محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن، للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال العام الدراسى القادم، لتحقيق نتائج أفضل، مؤكداً بأنه سيتم خلال الأيام القادمة تكريم طلاب التربية الفكرية من أبناء أسوان، الذين حصلوا على المراكز الثلاث الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، فى مسابقة التربية الخاصة والدمج، التى نظمتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الماضى.

ومن جانبه قال السيد الفيومى، بأن عدد الحضور لامتحانات الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية بلغ 26150 طالبا وطالبة، فيما نجح منهم 18964 طالبا وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات، منهم 48 طالبا وطالبة، حصلوا على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية.



































































