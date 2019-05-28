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صور.. مقتل 42 شخصا فى اشتباكات بـ4 سجون شمال البرازيل وتوافد أهالى النزلاء

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:34 ص
صور.. مقتل 42 شخصا فى اشتباكات بـ4 سجون شمال البرازيل وتوافد أهالى النزلاء أهالى السجناء يتوافدون على السجن للاطمئنان على ذويهم
كتب وكالات
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قالت قناة العربية نقلا عن مسئولين، أن 42 شخصا قتلوا فى اشتباكات بـ 4 سجون شمال البرازيل .

وقال موقع "فرانس 24" أنه قد قتل 42 سجيناً على الأقلّ فى أعمال عنف اندلعت الإثنين، فى 4 سجون فى شمال البرازيل، بحسب ما أعلنت السلطات، وذلك غداة مقتل 15 سجيناً آخر فى أحد هذه السجون الأربعة.

وقالت الحكومة الفدرالية، إنّها أرسلت تعزيزات أمنية إلى ولاية أمازوناس التى تقع فيها هذه السجون، وأضافت أنّ 27 على الأقلّ من القتلى سقطوا فى سجن أنطونيو ترينداد الواقع بالقرب من ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس وهو ما دفع أهالى السجناء يتوافدون على السجن للاطمئنان على ذويهم وسط حالة من الهلع.

وتعد البرازيل هى ثالث أكبر بلد فى العالم من حيث عدد السجناء، وبحسب آخر حصيلة رسمية تعود إلى يونيو 2016 بلغ عدد السجناء فى البلاد حوالى 727 ألف سجين، وتعانى سجون البلاد من الاكتظاظ الشديد إذ إنّ قدرتها الاستيعابية تبلغ نصف عدد السجناء.

وإلى جانب الاكتظاظ الشديد، تعانى السجون البرازيلية من عنف العصابات، كما أنّ حالات التمرد والعصيان ومحاولات الفرار ليست نادرة.

أحد أفراد الشرطة البرازيلية
أحد أفراد الشرطة البرازيلية

 

انتشار لأهالى النزلاء
انتشار لأهالى النزلاء

 

بكاء أهالى النزلاء
بكاء أهالى النزلاء

 

بكاء أهالى نزلاء السجن وخوفهم على ذويهم
بكاء أهالى نزلاء السجن وخوفهم على ذويهم

 

بكاء سيدة أمام السجن
بكاء سيدة أمام السجن

 

بكاء سيدة على سور السجن
بكاء سيدة على سور السجن

 

تجمع للاهالى امام السجن
تجمع للاهالى امام السجن

 

تعزيزات أمنية أمام السجن
تعزيزات أمنية أمام السجن

 

حالة من الغضب بين أهالى النزلاء
حالة من الغضب بين أهالى النزلاء

 

سيدة تبكى خوفا على ذويها
سيدة تبكى خوفا على ذويها

 

فتاة تبكى أمام سور السجن
فتاة تبكى أمام سور السجن

 

فرض طوقا أمنيا امام السجن
فرض طوقا أمنيا امام السجن

 


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