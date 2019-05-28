صور.. محافظ سوهاج يستقبل أعضاء اتحاد نقابات العمال لحل مشاكلهم

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، أن مصر لن تُبنى إلا بجهود عمالها، وأن العامل سيظل هو الركيزة الأساسية فى عجلة التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، فضلاً عن إقامة المشروعات العملاقة، والتى كان آخرها محور وكوبرى" تحيا مصر"، والذى افتتحه الرئيس منذ أسبوعين، ليدخل موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية كأعرض كوبرى ملجم فى العالم.

جاء ذلك، خلال لقاء محافظ سوهاج بأعضاء الاتحاد المحلى لنقابات عمال سوهاج، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، فى إطار الاحتفالات بعيد العمال، بحضور محمد حماد رئيس الإتحاد .

وأعرب محافظ سوهاج، عن خالص تهنئة لعمال مصر عامة وسوهاج خاصة، بالتزامن مع شهر مايو الذى يوافق عيد العمال، حيث استمع المحافظ لمطالب الأعضاء الخاصة بمشاكل العاملين والعمل على حلها، وأكد على حرصه الدائم على حل مشاكل العمال، واتخاذ الإجراءات الشرعية لتلاشى وقوع أي ظلم على أي عامل.

وفي نهاية الاجتماع، أهدى رئيس اتحاد عمال سوهاج شهادة تقدير، ودرع الإتحاد محافظ سوهاج تقديرا لجهوده المبذولة، والتعاون المستمر بين المحافظة، والإتحاد المحلي لنقابات العمال.