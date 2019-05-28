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صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة حكر السكاكينى فى الشرابية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:19 م
صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة حكر السكاكينى فى الشرابية جانب من حملة الإزالة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة منطقة حكر السكاكينى بحى الشرابية، الجارية ضمن خطة تطوير المنطقة وتوفير سكن بديل أدمى بمشروع المحروسة 1 بمدينة السلام.
 
محافظ القاهرة يتفقد ازالات الشرابية (2)
 
ووجه محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من نقل السكان وهدم العقارات بشكل فورى بعد نقل السكان مباشرة، مشيرا إلى أعمال الإزالة تشمل منطقة الحكر القديم بحى الشرابيىة بالكامل وتضم780 أسرة سيتم نقلهم تباعاً إالى منطقة المحروسة (1)، أحد مشروعات تطوير العشوائيات، المؤثثة بالكامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
محافظ القاهرة يتفقد ازالات الشرابية (3)
 
وأضاف عبد العال، أن أعمال الإزالة بدأت منذ أيام بـ28 عقارا يقطنها 57 أسرة بشارع عبد الرحمن سباق بمتابعة شخصية منه وقيادات المحافظ حرصا على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه وجه بتشكيل لجنة لتلقى تظلمات المواطنين برئاسة العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وتضم عناصر من الأمن والجهات الرقابية ومسئولى الحى للنظر فى تظلمات المواطنين وبحث أحقيتهم فى الحصول على وحدات سكنية .
 
محافظ القاهرة يتفقد ازالات الشرابية (4)
 
رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء محسن صلاح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، واللواء فادى يوسف رئيس حى الشرابية، وعددا من قيادات المحافظة والقيادات الأمنية.
 
 

 
محافظ القاهرة يتفقد ازالات الشرابية (5)
 

محافظ القاهرة يتفقد ازالات الشرابية (6)
 

محافظ القاهرة يتفقد ازالات الشرابية (1)
 

 


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