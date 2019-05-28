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صور.. محافظ الغربية يكرم 25 فائزا بالمسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:38 م
صور.. محافظ الغربية يكرم 25 فائزا بالمسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم محافظ الغربية يكرم الفائزين
الغربية - محمد طارق
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كرم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم "تاج الكرامة" التى نظمتها قناة الدلتا للعام التاسع على التوالى خلال شهر رمضان الكريم 1440هـ .

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف، وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم فاصل من الابتهالات الدينية وعرض فيديو عن مراحل المسابقة.

 

وخلال الحفل أعرب محافظ الغربية عن سعادته بالتواجد بين الفائزين فى مسابقة "تاج الكرامة" لحفظ وتجويد القرآن الكريم مقدماً الشكر لكل القائمين على التنظيم الجيد لهذه المسابقة، كما مؤكدا دعم ورعاية المحافظة لكافة المسابقات التى تعمل على اكتشاف المتفوقين والمتميزين فى كافة المجالات وخاصة المسابقات الدينية التى تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية ونشر مبادئ الدين الإسلامى الوسطية الصحيحة.

 

وكرم محافظ الغربية 25 فائزاً بشهادات تقدير ومبالغ مالية تضمنوا ثمان فائزين بحفظ القرآن الكريم كاملاً و9 فائزين بحفظ نصف القرآن الكريم وثمان فائزين بحفظ ربع القرآن الكريم وكذا تكريم لجنة التحكيم ومنسقين المسابقة.

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

جانب من الحضور .
جانب من الحضور .

 

محافظ الغربية يكرم الفائزين_1
محافظ الغربية يكرم الفائزين_1

 

محافظ الغربيه يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم
محافظ الغربيه يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

 

محافظ الغربيه يكرم الفائزين.
محافظ الغربيه يكرم الفائزين.

 

محافظ الغربيه يكرم الفائزين
محافظ الغربيه يكرم الفائزين

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محافظ الغربيه

مسابقة القرآن الكريم

تاج الكرامه

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