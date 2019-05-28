صور.. محافظ أسيوط يوزع التابلت على الرائدات الصحيات بأبنوب

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة خاصة في القرى الأكثر فقراً بمحافظات الصعيد التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً ، موضحاً أن المحافظة تعمل على التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق وإنجاز خطط التنمية وتطوير الخدمات المقدمة في القرى والنجوع لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لدعم ومتابعة برامج هيئة انقاذ الطفولة بالمحافظة ؛ وبحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم ، والعميد مصطفى عبدالله مدير هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية ، والعميد عمر الشافعي مدير مكتب المحافظ ، وأماني الزيات مدير منطقة الصعيد لهيئة انقاذ الطفولة ، ومنتصر فؤاد مدير مكتب هيئة انقاذ الطفولة بأسيوط ، ومنار كامل مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة ، ومسئولي وممثلي الهيئات والجهات الحكومية المشاركة والجمعيات الأهلية الشريكة.

حيث تم عرض لبرنامج قرية متعلمة الذي تنفذه الهيئة بمراكز المحافظة ثم مناقشة لخطط الاستمرارية على مستوى القطاعات المختلفة فضلاً عن استعراض لدور الجهات الحكومية في دعم وضمان استمرارية تدخل برامج هيئة إنقاذ الطفولة بالإضافة إلى عرض لنموذج لبعض المشروعات الصغيرة المنفذة من الشباب والسيدات "المنح المالية والقروض الحسنة".

وأشاد المحافظ ؛ بالجهود المبذولة من قبل هيئة انقاذ الطفولة وتنفيذها للعديد من المبادرات والبرامج التنموية في المحافظة وهو ما لمس جزء منه على أرض الواقع خلال مشاركتهم في تقديم العديد من الخدمات والدعم لعزبة سعيد بالمعابدة بمركز أبنوب التي تضررت من السيول مطالباً جميع مؤسسات المجتمع المدني بتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية للاهتمام بمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت منار كامل مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، إلى الدعم الذى توليه المحافظة لبرامج التنمية المجتمعية خاصة البرامج التي تخص الطفل وحمايتهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية مشيرة إلى تنفيذ هيئة إنقاذ الطفولة لمشروع "قرية متعلمة" لدعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم في المرحلة العمرية للتعليم الابتدائي في القرى المستهدفة بتوفير تعليم مجتمعي ذو جودة عالية ومحو أمية السيدات بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأشادت أماني الزيات مدير منطقة الصعيد لهيئة انقاذ الطفولة، بدور اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط في دعم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه هيئات ومؤسسات المجتمع المدني عامة وهيئة إنقاذ الطفولة خاصة في تنفيذ برامجها ومشاركتها في العديد من المبادرات المجتمعية التي يستفيد منها محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية مشيراً إلى ما قدمته هيئة انقاذ الطفولة خلال الفترة الماضية على أرض المحافظة وما سوف تقدمه خلال الفترة القادمة والعمل على بناء قدرات الجمعيات الشريكة لضمان استمراريتهم في تقديم الخدمات للمواطنين بقرى ونجوع مركز أبنوب.

وفي نهاية اللقاء وزع اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ أجهزة تابلت على عدد من الرائدات الصحيات بمركز أبنوب للمساعدة في تنفيذ برامج الصحة ومواكبة التطور التكنولوجي في عملهن وتقديم التوعية الصحية وتسجيل البيانات الخاصة بقطاع تنظيم الأسرة وغيرها.



الاجتماع التنسيقي بين هيئة انقاذ الطفولة والجهات الحكومية



الاجتماع التنسيقي بين هيئة انقاذ الطفولة والجهات الحكومية



الاجتماع التنسيقي بين هيئة انقاذ الطفولة والجهات الحكومية



الاجتماع التنسيقي بين هيئة انقاذ الطفولة والجهات الحكومية



الاجتماع التنسيقي بين هيئة انقاذ الطفولة والجهات الحكومية



الاجتماع التنسيقي بين هيئة انقاذ الطفولة والجهات الحكومية



الاجتماع التنسيقي بين هيئة انقاذ الطفولة والجهات الحكومية