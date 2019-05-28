صور.. فريق طبى ببنها الجامعى ينقذ حياة طفل عمره 4 شهور ابتلع خرزة

القليوبية - نيفين طه

تمكن الفريق الطبى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى برئاسة الدكتور محمد الجزار، من إجراء جراحة خطيرة لطفل عمره 4 أشهر عقب بلعه لخرزة كان يلعب بها بصحبة شقيقته.

وشارك فى إجراء العملية الدكتورة نهى هلال مدرس مساعد جراحة القلب والصدر والدكتورة هبة أبو الخير طبيب مقيم جراحة القلب والصدر وطبيبة التخدير الدكتورة مها السبع والتمريض انتصار ثابت ومنى محمد.

وأوضح الجزار أن السبب الرئيسى لنشر مثل هذه الحالات قلة الوعى مطالبا أولياء الأمور بأخذ الحيطة والحذر ومراعاة الأطفال جيدا فى هذا السن.



انقاذ حياة طفل ابتلع خرزة



انقاذ حياة طفل ابتلع خرزة



انقاذ حياة طفل ابتلع خرزة



انقاذ حياة طفل ابتلع خرزة