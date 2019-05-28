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صور.. صندوق تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجًا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:01 ص
صور.. صندوق تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجًا تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا
كتب مدحت وهبة
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وزع صندوق تحيا مصر اليوم، الثلاثاء، بتوزيع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا فى 7 محافظات من خلال بنك الكساء المصرى و11 جمعية أهلية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" والتى وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات والأسر الأكثر احتياجا مجانًا.

وقال تامر عبد الفتاح المدير المالى والإدارى للصندوق، نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأيتام وأسر السجينات وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجا خلال عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن مبادرة دكان الفرحة نجحت فى توفير 52 ألف قطعة ملابس لنحو 22 ألف مستفيد منذ إطلاقها.

وأضاف أن معارض المبادرة بدأت فعالياتها فى جامعتى المنيا وجنوب الوادى خلال أبريل الماضى، موضحا أن مبادرة "دكان الفرحة" تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعى الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، حيث يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدى والأضاحى لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر فى القرى والنجوع، والتى استفاد منها أكثر من 6 ملايين أسرة حتى الآن.

وأشار المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر، إلى أن محور الدعم الاجتماعى يتضمن أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتى نجحت فى فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذى نجح فى حماية 16 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم فى أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم فى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتى طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.

 

 

فى ذات السياق يوفر الصندوق من خلال محور التمكين الاقتصادى مشروع تمكين المرأة المعيلة تحت اسم "مستورة" والذى يقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 و20 ألف جنيه، فى صورة أدوات إنتاج، من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمساعدة المرأة المعيلة على إنشاء مشروع متناهى الصغر، يعينها على الوفاء باحتياجاتها الأسرية.

 

ويستهدف برنامج "مستورة" كل امرأة قادرة على العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عامًا، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل فى المجتمع، ونجح المشروع فى توفير هذه المشروعات لأكثر من 17 ألف امرأة حتى الآن بتمويل قدرة 270 مليون جنيه.

 

 

وبالتزامن مع تمويل صندوق تحيا مصر لمشروعات برنامج مستورة، قام الصندوق برصد مبلغ 30 مليون جنيه تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بفك كرب الغارمين والغارمات، وذلك حماية لكيان الأسرةالمصرية، ولمنح فرصة جديدة لهم لبدء حياتهم من جديد.

وتتكامل مبادرة "سجون بلا غارمات" مع برنامج "مستورة" تأكيدا على دور صندوق تحيا مصر فى تدعيم القيم الإنسانية الناتجة عن المشاركة الاجتماعية، والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، التى حرص رئيس الجمهورية على إرساءها مع مبادرته لتأسيس صندوق تحيا مصر

 
تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا (1)
 

 

تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا (2)
 

 

 

تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا (3)
 
تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا (4)
 
تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا (5)

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تامر عبد الفتاح

قطعة ملابس جديدة الأسر الأكثر احتياجا

عيد الفطر


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