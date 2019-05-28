سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شباب شبرا الخيمة يقدمون الإفطار للصائمين أعلى كوبرى مسطرد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:47 م
صور.. شباب شبرا الخيمة يقدمون الإفطار للصائمين أعلى كوبرى مسطرد
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

فى لافتة إنسانية جميلة، قام مجموعة من شباب مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالوقوف أعلى كوبرى مسطرد، يقدمون الإفطار والمشروبات للمارة أثناء وقت الإفطار.
 

وقال الشباب المشاركون، إنهم حريصون على ذلك ويريدون تعميمها على كل الطرق بمستوى محافظة القليوبية، مؤكدين أنهم يشعرون بالفرحة أثر تقديم ذلك للأهالى المارين، وكذلك لبعض الباعة الجائلين بالشوارع.

 

FB_IMG_1558815896297
 

 

FB_IMG_1558815904749
 

 

FB_IMG_1558815908867
 

 

FB_IMG_1558815934443
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. فريق طبى ببنها الجامعى ينقذ حياة طفل عمره 4 شهور ابتلع خرزة

"فى المشمش".. قرية العمار الكبرى منجم الذهب الأصفر بالقليوبية والأكبر فى إنتاج المحصول بـ400 فدان.. والمزارعون: الزواج والكسوة فى موسمه ويصدر للخارج.. وعمدة القرية: الإنتاج بدأ يتحسن بعد كبوته

محافظ القليوبية يتفقد أضخم محطة لمياه الشرب بالخانكة قبل افتتاحها يونيو المقبل

"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية لقرية "كفر الشيخة سالمة" بالقناطر

افطار

شبرا الخيمة

القليوبية

مسطرد

افطار الصائمين

اخبار القليوبيه


التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الشبراوي

محتاج مراجعة

ياتري كوبري مسطرد ده اتنضف من التراب والزبالة اللي عليه واتصلحت فواصل الكوبري والا لسه؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة