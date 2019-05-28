صور.. شباب شبرا الخيمة يقدمون الإفطار للصائمين أعلى كوبرى مسطرد

القليوبية - نيفين طه

فى لافتة إنسانية جميلة، قام مجموعة من شباب مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالوقوف أعلى كوبرى مسطرد، يقدمون الإفطار والمشروبات للمارة أثناء وقت الإفطار.



وقال الشباب المشاركون، إنهم حريصون على ذلك ويريدون تعميمها على كل الطرق بمستوى محافظة القليوبية، مؤكدين أنهم يشعرون بالفرحة أثر تقديم ذلك للأهالى المارين، وكذلك لبعض الباعة الجائلين بالشوارع.















