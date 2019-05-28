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صور..رئيس وزراء اليابان يعلن عن تكوين تحالفا غير مسبوقا بين طوكيو وواشنطن

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:00 ص
صور..رئيس وزراء اليابان يعلن عن تكوين تحالفا غير مسبوقا بين طوكيو وواشنطن شينزو آبى رئيس وزراء اليابان والرئيس الأمريكى
كتب وكالات
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اعتبر رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، على متن حاملة مروحيات يابانية تعتزم بلاده تحويلها لحاملة طائرات، أنه تمكن والرئيس الأمريكى دونالد ترامب من خلق تحالف غير مسبوق فى قوته.

وقال آبى أثناء تفقده قوات الدفاع الذاتى اليابانية مع ترامب: "تعديل حاملة المروحيات "كاجا"، وتحويلها لحاملة طائرات، سيعزز السلام والاستقرار فى المنطقة. وحقيقة أن قادة البلدين يرحبان معا بالعسكريين من كلا البلدين، هو سابقة تحدث لأول مرة فى التاريخ".

وأضاف: "نحن نؤيد بقوة الملاحة المفتوحة والحرة فى المحيطين الهندى والهادئ، فقد تم إرسال حاملة المروحيات "كاغا" العام الماضى إلى غرب المحيط الهادئ وإلى المحيط الهندي، حيث قامت بدوريات بالتعاون الوثيق مع الجيش الأمريكي".

وقال آبي، متحدثا للعسكريين اليابانيين والأمريكيين: "هذه الحاملة ستحمل طائرات مقاتلة للإقلاع القصير والهبوط العمودي، وستعمل على تعزيز السلام والاستقرار فى بلدنا ومنطقتنا".

و"كاغا" هى واحدة من حاملتى مروحيات يابانيتين مزمع تحويلهما لحاملتى طائرات وتتضمن الخطة إعادة تجهيز حاملتى طائرات هليكوبتر من فئة "إزومو-كاغا" و"إيزومو" لتحملا الطائرات المقاتلة ونشر ما مجموعه 20 طائرة من طراز F-35B للإقلاع والهبوط العمودى منهما، فيما تخطط اليابان لشراء أكثر من 100 طائرة F-35 من الولايات المتحدة.

وبموجب الدستور لا يمكن لليابان امتلاك أسلحة هجومية، ولهذا السبب تؤكد طوكيو أن حاملات طائرات الهليكوبتر الأربع الموجودة فى سلاح قوات الدفاع عن النفس تتشابه من نواح عديدة مع حاملات الطائرات، وتبدو مثل حاملات الطائرات الهجومية، لكنها ليست مهيأة بعد لحمل طائرات مقاتلة، بل طائرات هليكوبتر فقط.

واستغرق بناء حاملة طائرات الهليكوبتر"كاجا" 3 سنوات وكلفت أكثر من مليار دولار، وطول ظهرها 248 مترا، وعرضها 38 مترا وتحمل 14 هليكوبتر.

آبى وترامب
آبى وترامب

 

آبى وزوجته وترامب وزوجته
آبى وزوجته وترامب وزوجته

 

ترامب وآبى
ترامب وآبى

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