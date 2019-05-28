صور..رئيس جهاز 6 أكتوبر: حملات نهارية ومسائية متواصلة لإزالة الإشغالات

كتب أحمد حسن

أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه يتم تنظيم حملات نهارية ومسائية متواصلة، لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة التعمير.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه لا تهاون فى إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيرا إلى أن الجهاز لديه الإمكانيات اللازمة للتعامل الفورى مع أى مخالفة أو تعدٍ تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، والقضاء على ملامح العشوائية بها.

وقال المهندس شريف الشربينى: تم تنظيم حملة فى الحى الـ12 أمام مدرسة أحمد زويل، بالمجاورة الثانية، تم خلالها إزالة السوق العشوائية، ورفع لافتات من شارع جمال عبد الناصر، مروراً بالسوق العشوائية أمام مدرسة أسامة بن زيد بالحى العاشر، وتم مصادرة بعض الإشغالات، مؤكداً أن الحملات مستمرة لتشمل المدينة بأكملها.