صور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة البرلس فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – فريق المحافظات

تمكنت حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، من ضبط المخالفين، ومواجهة الصيد الجائر، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وبقيادة العميد محمد غالب، مدير إدارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، من إزالة 40 علبة غزل دورة مخالف بطول 4 ألاف متر تقربياً، وإزالة 30 جوبية صيد زريعة مخالفة، وإزالة 25 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وإزالة140متر غزل طيور مهاجرة.

كما تمكنت حملة شرطة مسطحات سيدى سالم، من إزالة حالة من تحاويط ورد النيل والغرائز الخشبية على مساحة فدان تقريباً، و16 قضية فى مجال حماية البيئة من التلوث.

كما تمكنت حملة شرطة مسطحات البرلس عن إزالة 400علبة غزل دورة مخالف بطول 40 ألف متر، وإزالة 700جوبية صيد زريعة مخالفة، وإزالة 600 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وإزالة ألفين متر غزل طيور مهاجرة، و20 قضية ضبط غزل دور وتحاويط بطول ألفين متر تقريباً، و60 قضية ضبط جوبية صيد زريعة، وقضية ضبط ماكينة كبوتة معدلة تعديل محلى الصنع، و3 قضايا فى مجال حماية البيئة من التلوث، وأسفرت جهود قسم مسطحات دسوق عن 3 قضايا فى مجال حماية البيئة من التلوث، و5 قضايا فى مجال الإتجار فى المبيدات، وقضيتين فى مجال الإتجار فى الأعلاف، و٧ قضايا فى مجال حماية الملاحة الداخلية.

قال الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفرالشيخ، إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة، كما تم تدشين تشغيل لانشين أمنى بتكلفة تتجاوز 4 مليون جنيه، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومى للدولة.

وأوضح المحافظ، إنه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.



حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس



حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس



حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس



حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس



حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس



حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس



حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس



حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس