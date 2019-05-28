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صور.. جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه ويزيل7 مبان على أملاك الدولة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:45 م
صور.. جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه ويزيل7 مبان على أملاك الدولة جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه
كتب أحمد حسن
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في  أكبر حملة لإزالة التعديات بمدينة القاهرة الجديدة، نجح جهاز  مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أمن القاهرة، في إزالة التعدى واسترداد قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة، والتي تقدر قيمتها الحالية  بنحو مليار جنيه شمال مشروع مدينتى بطريق السويس، كما تم خلال الحملة إزالة عدد 7 مبان على أملاك الدولة بالمدينة.

من جانبه قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية  مدينة القاهرة الجديدة، إن الحملة جاءت بالتنسيق مع اللواء خالد جاد، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، وإدارات الشرطة المعنية ممثلة في شرطة  "الأمن العام، والمرافق، والتعمير، والمباحث، والأمن المركزى، والعمليات الخاصة" بجانب إخطار قطاع الأمن الوطنى، وأمن جهاز المدينة، وتجهيز جميع المعدات العاملة فى الجهاز، والتى استطاعت إزالة المبانى المقامة بالمخالفة على أرض الدولة فى 3 ساعات فقط.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تعيين أفراد أمن وحراسة على الأرض المستردة بالكامل، لمنع عودة المعتدين والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدى علي حق الدولة، مشيراً إلى أن الحملة شارك بها المقدم محمد سامر، رئيس شرطة التعمير بالمدينة، ونواب رئيس الجهاز، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية وأمن جهاز القاهرة الجديدة، وعدد 16 لودر، و6 سيارات قلاب، وحفار، ومعدِة شاكوش، و4 كساحات لنقل المعدات وعدد 2 جاك هامر.

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (1)

 
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (2)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (3)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (4)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (5)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (6)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (7)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (8)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (9)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (10)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (11)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (12)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (13)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (14)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (15)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (16)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (17)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (18)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (19)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (20)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (21)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (22)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (23)
 

 

جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعة أرض بقيمة مليار جنيه (24)
 

 

 


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