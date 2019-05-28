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صور.. تنفيذ أعمال تطوير متحف الطفل بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:39 م
صور.. تنفيذ أعمال تطوير متحف الطفل بالقناطر الخيرية تطوير متحف الطفل بالقناطر الخيرية
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لإدارة رى قناطر الدلتا، عن أنه يتم حاليًا تنفيذ أعمال تطوير متحف الطفل بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى الانتهاء من نزع الحشائش ورفع والاطماءات من بين قنطرتى رشيد الجديدة والقديمة.

ويتم أعمال حماية جوانب النهر والصيانة المتواصلة وإزالة الحشائش على طول المجرى، فضلاً عن اعمال التطوير والتجميل على جانبى النهر، حيث أن هذه الأعمال تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود بما يضمن الحفاظ على نظافة المجرى طوال العام وحمايته من النحر والتآكل، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية للأراضى الملاصقة للنيل والحد من التعديات بكافة أشكالها وخلق مجالات جديدة للاستثمار وتشغيل العمالة إلى جانب تطوير الناحية الجمالية للجزر وجوانب النهر الملاصقة لتلك الجزر وواجهات النيل المطلة على المدن لتحسين البيئة المحيطة بالنهر علاوة على خلق بيئة صحية من خلال زيادة الرقعة الخضراء والمناطق الترفيهية كمنتزه عام لجموع المواطنين انطلقا من مبدأ "نهر النيل ملك الجميع".

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 متر فى المسافة من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو والممولة من محافظة القاهرة وساهمت الوزارة بتكلفة أعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 مليون جنيه للمرحلتين، وجارى حالياً العمل بالمرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر بما يعود بالنفع على أهل القاهرة.

 

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