صور ...تفاصيل العثور على طفل صغير فى الطريق بالغربية

الغربيه محمد طارق

دائما نرى ونشاهد طوال أيام شهر رمضان المبارك نفحات من الشهر الكريم، ولكن اليوم نشاهد جريمة تقشعر لها الأبدان لم يلتفت فاعلها لحرمات الشهر الكريم، ليلقى برضيع ليس له ذنب فى تلك الدنيا، سوى أنه ابن لأسرة بلا رحمة، ليلقوا به بجانب الطريق ويفروا هاربين .

وفوجىء الأهالى بطفل رضيع ملقى بجوار بطريق الراهبين أحد طرق المودية إلى مدينة سمنود في نهار رمضان دون رحمة، طفلا يبلغ من العمر عدة أشهر ملامحه جميله ليس له ذنب فى هذه الحياه ليفعل به هذه الجريمه التي حرمها الله .

وعلى الفور قام الأهالى بإبلاغ شرطة النجده التى حضرت على الفور، وقاموا بمعاينة المكان وتم تخصيص سيارة إسعاف، ونقل الطفل إلى مستشفى سمنود المركزى، لرعايته حتى صدور قرار النيابة .

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، الذى أمر على الفور بإرسال سيارة إسعاف إلى طريق الراهبين لإحضار الطفل ونقله إلى مستشفى سمنود المركزى، وقام بالاطمئنان عليه ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وفى انتظار قرارها .



أسرة تلقى برضيعها بجانب الطريق بسمنود



العثور على طفل رضيع بالغربية



العثور على طفل رضيع بالغربيه