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صور.. ترامب يختتم زيارته لطوكيو بزيارة أكبر سفينة حربية فى اليابان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:11 ص
صور.. ترامب يختتم زيارته لطوكيو بزيارة أكبر سفينة حربية فى اليابان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يتوقع من جيش اليابان أن يدعم القوات الأمريكية فى أنحاء آسيا وخارجها حيث تعزز طوكيو قدرات قواتها لتعمل خارج حدودها.

ترامب وقرينته يودعان امبراطور اليابان (5)
ترامب

 

وجاءت تصريحات ترامب بعدما تفقد كاجا، أكبر سفينة حربية فى اليابان وهى حاملة طائرات هليكوبتر مصممة لنقل طائرات الهليكوبتر التى تستهدف الغواصات إلى مناطق بعيدة.

 

وقال ترامب على متن السفينة كاجا الراسية فى قاعدة يوكوسوكا البحرية القريبة من طوكيو "هذه الصفقة ستمنح اليابان أكبر أسطول من طائرات إف-35 بين حلفائنا".

 

واختتم ترامب زيارته لليابان بعد أن التقى إمبراطور البلاد للمرة الثانية لتوديعة.

ترامب وقرينته يودعان امبراطور اليابان (1)
ترامب وقرينته يودعان امبراطور اليابان 

 

ترامب وقرينته يودعان امبراطور اليابان (2)
ترامب وقرينته يودعان امبراطور اليابان 

 

ترامب وقرينته يودعان امبراطور اليابان (14)
ترامب وقرينته يودعان امبراطور اليابان
 
 
ترامب وقرينته وشينزو آبى وقرينته
ترامب وقرينته وشينزو آبى وقرينته

 

ترامب وقرينته يودعان امبراطور اليابان (3)
أكبر سفينة حربية فى اليابان 

 

ترامب وقرينته يودعان امبراطور اليابان (10)
دونالد ترامب وقرينته 
 
 
ترامب وقرينته يودعان امبراطور اليابان (11)
ترامب وقرينته ميلانيا

 

ترامب يزور أكبر سفينة حربية فى اليابان وعلى متنها مقاتلات اف 35
ترامب يزور أكبر سفينة حربية فى اليابان 

 

ترامب يزور أكبر سفينة حربية فى اليابان
ترامب يزور أكبر سفينة حربية فى اليابان

 


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