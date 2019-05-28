صور.. تجدد أعمال العنف فى هندوراس ضد خصخصة قطاعى الصحة والتعليم

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

شهدت تيجوسيجالبا، عاصمة هندوراس اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومئات المتظاهرين بينهم طلاب المدارسة، احتجاجا على خصخصة قطاعى التعليم والصحة.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة رويترز للأنباء، حالة الكر والفر وأعمال التخريب التى شهدتهاالاحتجاجات بسبب قرارات الرئيس هيرنانديز والذى يعتزم خصخصة قطاعى التعليم والصحة، وألقى المحتجين الحجارة واشعلوا إطارات السيارات، فيما ردت عليهم الشرطة بأطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتأتى التظاهرات بعد احتجاجات مستمرة خرجت فى أرجاء البلاد، للمطالبة باستقالة هيرنانديز، وذلك بالتزامن مع مرور عام على توليه مقاليد السلطة.



أحد المتظاهرين يعتدى على الشرطة



أحد المتظاهرين يلقى الحجارة على الأمن



الشرطة تتصدى للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع



الشرطة تطارد المتظاهرين



المتظاهرون يشعلون النار فى القمامة



جانب من الاحتجاجات



جانب من العنف فى هندوراس