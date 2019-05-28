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صور.. تجدد أعمال العنف فى هندوراس ضد خصخصة قطاعى الصحة والتعليم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:34 ص
صور.. تجدد أعمال العنف فى هندوراس ضد خصخصة قطاعى الصحة والتعليم جانب من أعمال العنف فى هندوراس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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شهدت تيجوسيجالبا، عاصمة هندوراس اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومئات المتظاهرين بينهم طلاب المدارسة، احتجاجا على خصخصة قطاعى التعليم والصحة.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة رويترز للأنباء، حالة الكر والفر وأعمال التخريب التى شهدتهاالاحتجاجات بسبب قرارات الرئيس هيرنانديز والذى يعتزم خصخصة قطاعى التعليم والصحة، وألقى المحتجين الحجارة واشعلوا إطارات السيارات، فيما ردت عليهم الشرطة بأطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتأتى التظاهرات بعد احتجاجات مستمرة خرجت فى أرجاء البلاد، للمطالبة باستقالة هيرنانديز، وذلك بالتزامن مع مرور عام على توليه مقاليد السلطة.

أحد المتظاهرين يعتدى على الشرطة
أحد المتظاهرين يعتدى على الشرطة

 

أحد المتظاهرين يلقى الحجارة على الأمن
أحد المتظاهرين يلقى الحجارة على الأمن

 

الشرطة تتصدى للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع
الشرطة تتصدى للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

 

الشرطة تطارد المتظاهرين
الشرطة تطارد المتظاهرين

 

المتظاهرون يشعلون النار فى القمامة
المتظاهرون يشعلون النار فى القمامة

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من العنف فى هندوراس
جانب من العنف فى هندوراس

 

سيلفى التخريب
سيلفى التخريب

 

 


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اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى احتجاجات ضد رئيس هندوراس

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