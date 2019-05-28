صور.. تايوان تجرى تدريبات جوية لمحاكاة هجوم صينى لاحتلال أراضيهم

كتب وكالات

تجرى القوات الجوية فى تايوان، تدريبا على الإقلاع واستهداف العدو قبالة جزيرة تشانجوا، وهى المنطقة التى تقول تايوان إن السفن والطائرات الصينية تهددها على نحو متزايد.

وتدريبات الأربعاء جزء من مناورات "هان كوانج" السنوية التى تحاكى هجوما من جانب جيش التحرير الشعبى الصينى، التى ترى أن تايوان جزءا من أراضيها وستضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وأبرزت وكالة رويترز للأنباء عمليات الإقلاع للمقاتلات التايوانية، ومدى الاستعداد القتالى .



إحدى الطائرات المشاركة فى التدريبات



تدريبات بحرية



تدريبات جوية فى تايوان



تدريبات عسكرية



تدريبات لمحاكاة هجوم صينى على تايوان



جانب من التدريبات



لحظة إقلاع مقاتلة تايوانية



مقاتلة تايوانية تقلع للمشاركة فى التدريبات