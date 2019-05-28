سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تايوان تجرى تدريبات جوية لمحاكاة هجوم صينى لاحتلال أراضيهم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:13 ص
صور.. تايوان تجرى تدريبات جوية لمحاكاة هجوم صينى لاحتلال أراضيهم مقاتلة تايوانية تشارك فى التدريبات العسكرية
كتب وكالات
إضافة تعليق

تجرى القوات الجوية فى تايوان، تدريبا على الإقلاع واستهداف العدو قبالة جزيرة تشانجوا، وهى المنطقة التى تقول تايوان إن السفن والطائرات الصينية تهددها على نحو متزايد.

وتدريبات الأربعاء جزء من مناورات "هان كوانج" السنوية التى تحاكى هجوما من جانب جيش التحرير الشعبى الصينى، التى ترى أن تايوان جزءا من أراضيها وستضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وأبرزت وكالة رويترز للأنباء عمليات الإقلاع للمقاتلات التايوانية، ومدى الاستعداد القتالى .

إحدى الطائرات المشاركة فى التدريبات
إحدى الطائرات المشاركة فى التدريبات

 

تدريبات بحرية
تدريبات بحرية

 

تدريبات جوية فى تايوان
تدريبات جوية فى تايوان

 

تدريبات عسكرية
تدريبات عسكرية

 

تدريبات لمحاكاة هجوم صينى على تايوان
تدريبات لمحاكاة هجوم صينى على تايوان

 

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

 

لحظة إقلاع مقاتلة تايوانية
لحظة إقلاع مقاتلة تايوانية

 

مقاتلة تايوانية تقلع للمشاركة فى التدريبات
مقاتلة تايوانية تقلع للمشاركة فى التدريبات

 

مقاتلة تايوانية
مقاتلة تايوانية

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اعتراضات صينية صارمة بعد عبور سفينتين أمريكيتين لمضيق تايوان

البحرية الأمريكية تسيّر سفينتين فى مضيق تايوان وتثير غضب الصين

مدمرة أمريكية تعبر مضيق تايوان

برلمان تايوان يقر زواج المثليين.. واحتفالات فى الشوارع بالقرار

تايوان

أخبار تايوان

تدريبات جوية

هجوم صينى

احتلال أراضي تايوان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف حولت الإخوان "الحرام" لـ"حلال" لنشر أكاذيبها؟.. خبير يجيب؟

كيف حولت الإخوان "الحرام" لـ"حلال" لنشر أكاذيبها؟.. خبير يجيب؟

مصرع 9 عمال فى انهيار منجم ذهب بزيمبابوى

مصرع 9 عمال فى انهيار منجم ذهب بزيمبابوى

إعرف مراحل سداد مستحقات الشركات فى برنامج رد الأعباء × 6 معلومات

إعرف مراحل سداد مستحقات الشركات فى برنامج رد الأعباء × 6 معلومات

"تنظيم الحمدين يمارس الخيانة العظمى".. ابن عم تميم يفضح "والد أمير قطر": حمد بن خليفة يمول بناء المستوطنات لليهود على الأراضي الفلسطينية.. ومعارض قطرى: تميم عاجز عن إدارة بلدية فما بالك بحكم دولة

"تنظيم الحمدين يمارس الخيانة العظمى".. ابن عم تميم يفضح "والد أمير قطر": حمد بن خليفة يمول بناء المستوطنات لليهود على الأراضي الفلسطينية.. ومعارض قطرى: تميم عاجز عن إدارة بلدية فما بالك بحكم دولة

الرجوع الى أعلى الصفحة