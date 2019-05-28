صور.. انطلاق قمة أوروبية استثنائية لاختيار زعماء المؤسسات

وكالات

تنطلق اليوم الثلاثاء فى بروكسل قمة استثنائية على مستوى الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، فى محاولة للتوافق على قادة المؤسسات للفترة القادمة.

وعلى الرغم من أن زعماء الدول يحتفظون بحق تسمية رئيس المفوضية ورئيس الاتحاد والممثل الأعلى ورئيس المصرف المركزى الأوروبى، إلا أن نتائج الانتخابات البرلمانية يجب أن تؤخذ فى الحسبان.

ويرغب رئيس الاتحاد دونالد توسك (بولونيا)، البدء بتنظيم مشاورات بين الدول الأعضاء لاستخلاص العبر من الانتخابات الأوروبية التى تمت يوم الأحد الماضى وأسفرت عن تراجع الأحزاب التقليدية مقابل تقدم اليمين المتطرف والخضر.

ويُنتظر أن تكون مفاوضات هذا المساء بالغة الدقة والتعقيد بسبب ضعف الأحزاب التقليدية وتراجع مواقع قادة بعض الدول المؤثرة، مثل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.