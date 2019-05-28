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صور.. انطلاق قمة أوروبية استثنائية لاختيار زعماء المؤسسات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:31 م
صور.. انطلاق قمة أوروبية استثنائية لاختيار زعماء المؤسسات
وكالات
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تنطلق اليوم الثلاثاء فى بروكسل قمة استثنائية على مستوى الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، فى محاولة للتوافق على قادة المؤسسات للفترة القادمة.

وعلى الرغم من أن زعماء الدول يحتفظون بحق تسمية رئيس المفوضية ورئيس الاتحاد والممثل الأعلى ورئيس المصرف المركزى الأوروبى، إلا أن نتائج الانتخابات البرلمانية يجب أن تؤخذ فى الحسبان.

ويرغب رئيس الاتحاد دونالد توسك (بولونيا)، البدء بتنظيم مشاورات بين الدول الأعضاء لاستخلاص العبر من الانتخابات الأوروبية التى تمت يوم الأحد الماضى وأسفرت عن تراجع الأحزاب التقليدية مقابل تقدم اليمين المتطرف والخضر.

ويُنتظر أن تكون مفاوضات هذا المساء بالغة الدقة والتعقيد بسبب ضعف الأحزاب التقليدية وتراجع مواقع قادة بعض الدول المؤثرة، مثل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
توسك ورئيس الوزراء الإيطالى
توسك ورئيس الوزراء الإيطالى
توسك وكونتى
توسك وكونتى
توسك يصافح أحد زعماء أوروبا
توسك يصافح أحد زعماء أوروبا
تيريزا ماى فى حديث مع عدد من زعماء أوروبا
تيريزا ماى فى حديث مع عدد من زعماء أوروبا
تيريزا ماى ورئيس الوزراء الهولندى
تيريزا ماى ورئيس الوزراء الهولندى
جانب من القمة الأوروبية الاستثنائية
جانب من القمة الأوروبية الاستثنائية
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يصافح رئيس الوزراء الأسبانى
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يصافح رئيس الوزراء الأسبانى
رئيس وزراء إستونيا مع نظيره الدنماركى
رئيس وزراء إستونيا مع نظيره الدنماركى
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مع نظيره الكرواتى
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مع نظيره الكرواتى
رئيس وزراء اليونان لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمى
رئيس وزراء اليونان لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمى
رئيس وزراء لوكسمبورج ونظيره البرتغالى
رئيس وزراء لوكسمبورج ونظيره البرتغالى
رئيسة الوزراء البريطانية تحضر أخر قمة أوروبية لها
رئيسة الوزراء البريطانية تحضر أخر قمة أوروبية لها
عدد من زعماء أوروبا
عدد من زعماء أوروبا
ماكرون وتوسك
ماكرون وتوسك
ماى ورئيس وزراء لوكسمبورج
ماى ورئيس وزراء لوكسمبورج
مائدة القمة
مائدة القمة
محادثات ثنائية بين الرئيس الفرنسى ودونالد توسك
محادثات ثنائية بين الرئيس الفرنسى ودونالد توسك
ميركل بين عدد من زعماء أوروبا
ميركل بين عدد من زعماء أوروبا
ميركل ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
ميركل ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
ميركل
ميركل
يونكر وحوار باسم مع توسك
يونكر وحوار باسم مع توسك
يونكر
يونكر

 


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