صور.. الإسماعيلية تنتهى من تطوير الشوارع المحيطة بالاستاد

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الإنتهاء من تطوير الشوارع ورفع كفاءة المحاور المرورية فى نطاق النادى الإسماعيلى، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.

وأكد الزغبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة التطوير التى بدأتها المحافظة برعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية شملت العديد من الشوارع والمحاور التى تقع فى نطاق استاد الإسماعيلى، حيث أشادت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بجهود محافظة الإسماعيلية فى أعمال التطوير لكي تظهر الإسماعيلية بمظهر مشرف خلال البطولة

وأشارالسكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إلى أن المحافظ يتابع بدقة كافة الأعمال التى تتم فى منظومة التطوير وأعطى توجيهات لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق فيما بينها للإنتهاء من كافة الأعمال سواء رصف الشوارع أو تجميل الميادين ونقل مرافق الخدمات، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى وبالوعات الأمطار وعمل توسعات بالشوارع وزيادة الإنارة وتغيير الأعمدة الكهربائية، ورفع كفاءة المحولات الكهربائية

وأوضح الزغبى، أنه تم الإنتهاء من رصف شارع رضا بطول كيلومتر وعرض 20 متر من قبل مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، وأيضا الانتهاء من رصف شارع شبين الكوم ودوران شارع رضا بدول كيلو ونصف تقريبا وعرض 20 مترا، والانتهاء من رصف شارع عثمان أحمد عثمان وتوسعته بطول 2.5 كيلومتر وعرض 22 متر ليصبح مناسب لحركة المرور فى هذة المنطقة الحيوية وتم التنسيق مع إدارة مرور الإسماعيلية بإغلاق الدورنات للقضاء على التكدس المروري

وأضاف المهندس عبدالله الزغبى أنه تم إعادة تأهيل ورصف طريق البلاجات بداية من محور شارع أم كلثوم وحتى كوبرى حفنى من الاتجاهين وشارع المدارس من شارع رضا وحتى منطقة المروة ونادى الفروسية ، وتطوير شارع المستشفى بالبحرى بداية من منطقة شارع رضا حتى المستشفى الأميري القديم بطول 700 متر وعرض 15 متر ، وتطوير شارع رضا من شارع المدارس وحتى ميدان الممر وتسعة شارع أبو السعد حتى المخبز الألى للتخفيف عن الشارع البحري فى وقت الذروة وتكدس السيارات، وخاصة أن هذه المنطقة تتأثر بشكل كبير أثناء المبارايات لوجود النادى الإسماعيلى فى نطاقها، وكل هذه الأعمال تتم تحت إشراف وتنفيذ مديرية الطرق وبمتابعة من محافظ الإسماعيلية والجهاز التنفيذى بهدف أن تكون الإسماعيلية جاهزة للبطولة بشكل مشرف وتستوعب كافة الضيوف من خارج المحافظة وأيضا أبناء المحافظة الذين سوف يشاهدون مبارايات بطولة الأمم الأفريقية على إستاد النادى الإسماعيلى، والذى تم الإنتهاء من كافة الأعمال به ليصبح واجهة مشرفة للإسماعيلية بشكل خاص ولمصر بشكل عام .



































