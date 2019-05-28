صور .. افتتاح معرض بئر العبد الخيرى للملابس الجاهزة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، افتتاح معرض خيرى للملابس الجاهزة بمقر النادى الرياضى .

وأوضح البيان أن المعرض شهد افتتاحه العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وعددا من رموز المدينة والقيادات الرياضية، ونظم المعرض عددا من الشباب المتطوعين، وحمل أسم معرض شباب الخير بالنادى الرياضى، وتم تجهيز كميات من الملابس لكل الأعمار، وتوزيعها مجانا على الحالات المستحقة.

وفى سياق أخر، أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، عن إنهاء مشكلة توفير أنابيب غاز الطهى فى قرية نجيلة التابعة لمركز بئر العبد، بعد تلقى رئيس المدينة استغاثة من أحد الأهالى بعد وصولها لبعض مناطق القرية، وتوجه سليمان حماد رئيس قرية نجيلة بسياره مدعمه بأسطوانات الغاز إلى موقع الشكوى لحل المشكله.



معرض الملابس ببئر العبد



معرض الملابس ببئر العبد