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صور.. إقبال كبير على القوافل التعليمية بكفر الشيخ لليوم الثالث على التوالى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:20 م
صور.. إقبال كبير على القوافل التعليمية بكفر الشيخ لليوم الثالث على التوالى اقبال كبير على القوافل التعليمية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت قاعات الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، إقبالاً كبيراً من طلاب الثانوية العامة ، على القوافل التعليمية، لطلاب الثانوية العامة والازهرية، علمي وأدبي، لليوم الثالث على التوالي، وبحضور ألف طالب وطالبة، واستمع الطلاب لمراجعة الفيزياء نبيل عبد العزيز، والفرنساوي ممدوح الجندي، والجغرافيا الدكتور أشرف كمال.

وعبر الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ ، عن سعادته من الإقبال الكبير على القوافل التعليمية، قائلا: "إنني سعيد للغاية من التواجد المكثف لأبنائنا الطلاب والطالبات للقوافل التعليمية المجانية بكفرالشيخ، التي تهدف للحد من انتشار الدروس الخصوصية، وتقديم استفادة حقيقية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، واتمني ان يسعدوني ويسعدوا آبائهم بتفوقهم وتميزهم في امتحانات الثانوية العامة التي ستقام خلال أيام، وكذلك نتقدم بخالص الشكر لمدير أمن وجميع افراد الأمن لتأمينهم دخول وخروج الطلاب والطالبات بأمان، وكذلك نتقدم بالشكر لقطاعي الشباب والرياضة والتربيه والتعليم على مجهودهم في إنجاح تلك القوافل التعليمية المتميزة، والمتضمنة نخبة من كبار أساتذة المواد العلمية والادبية بمصر.

وقال الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، إن قاعات مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ ، استقبلت طلاب الثانوية العامة منذ التاسعه صباحا ،  من جميع مدن وقرى المحافظة، للاستفادة من القافلة التعليمية المجانية، والتي يحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ ، على إقامتها لافادة طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي.

وأوضحت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن القافلة تضم كبار خبراء القنوات التعليمية المتخصصة فى القاهرة، والذين يشرحون للطلاب ملخص المنهج الدراسى والأسئلة المتوقعة فى امتحانات آخر العام، ويجيبون على أسئلة الطلاب، بالإضافة لشرح وافى، وتوجيه نصائح للطلاب للاستفادة بها فى الامتحانات.

اقبال كبير على القوافل التعليمية لمقدمي البرامج الفضائية بكفر الشيخ (1)
اقبال كبير على القوافل التعليمية
اقبال كبير على القوافل التعليمية لمقدمي البرامج الفضائية بكفر الشيخ (2)
اقبال كبير على القوافل التعليمية 
اقبال كبير على القوافل التعليمية لمقدمي البرامج الفضائية بكفر الشيخ (3)
اقبال كبير على القوافل التعليمية
اقبال كبير على القوافل التعليمية لمقدمي البرامج الفضائية بكفر الشيخ (4)
اقبال كبير على القوافل التعليمية 
اقبال كبير على القوافل التعليمية لمقدمي البرامج الفضائية بكفر الشيخ (5)
اقبال كبير على القوافل التعليمية

 


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