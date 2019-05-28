صور.. إصابة 16 شخصا بينهم أطفال فى عملية طعن بالعاصمة اليابانية طوكيو

كتب وكالات

طعن مجهول 16 شخصا فى مدينة كاواساكى اليابانية القريبة من طوكيو، ثلاثة منهم فى حالة حرجة، من بينهم طفل واحد، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وبحسب التلفزيون اليابانى "إن اتش كي"، اعتقلت الشرطة المجرم الذى قام بعملية الطعن، مشيرة إلى أنه مصاببعدما طعن نفسه وظل فاقداً للوعي، دون توضيح تفاصيل الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء المحلية، أن 15 شخصا من بينهم طالب بالمدرسة الابتدائية، تعرضوا للطعن يوم الثلاثاء فى كاواساكى بجانب طوكيو، وفقا لموقع "كيودو نيوز".

وقع الحادث فى حوالى الساعة "7:45 صباحا" بالتوقيت المحلي، بالقرب من محطة نوبوريتو بالمدينة، وفقا لما ذكرته إدارة الإطفاء.



إجلاء المصابين إلى المستشفيات



انتشار رجال الأمن بموقع الحادث