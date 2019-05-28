صور.. إزالة التعديات المقامة على نهر النيل فرع دمياط

كتبت أسماء نصار

بدأت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط فى إزالة أعمال الردم داخل مجرى نهر النيل بقرية كفر حانوت مركز زفتى، وإزالة مخالفات الردم داخل مجرى نهر النيل بقرية كفر سرنجا مركز ميت غمر.

وأوضح تقرير للإدارة أن العمل مستمر فى إزالة مخالفات الردم داخل مجرى نهر النيل بقرية أبو نبهان مركز ميت غمر بمعدات الادارة بمعرفه المخالفين وتطهير مجرى نهر النيل من كافة أنواع الحشائش.

يأتى ذلك وسط تشديدات بعدم التهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.











