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صور.. أهالى الفولى بالشرقية يعبرون الترعة فوق "ماسورة".. والمحافظ: ندرس الوضع

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:15 م
صور.. أهالى الفولى بالشرقية يعبرون الترعة فوق "ماسورة".. والمحافظ: ندرس الوضع أهالى الفولى بالشرقية يعبرون الترعة عبر ماسورة
الشرقية - إيمان مهنى
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يعيش أهالى عزبة الفولى التابعة لقرية أكياد مركز فاقوس بالشرقية، معاناة يومية، بسبب وجود معدية على مسافة بعيدة، واضطراهم لاستخدام ماسورة كبديل للمعدية للمرور بين جانبى القرية .

أهالى الفولى بالشرقية يعبرون الترعة عبر ماسورة (2)

وأكد الحاج أبو دياب، أحد أهالى القرية، أن المعدية الوحيدة التى تربط العزبة بالعزب المجاورة على بُعد مسافة بعيدة تقارب الكيلو متر، مما يضطر الأهالى لاستخدام هذه الطريقة للمرور التى تشكل خطرا على الأطفال وكبار السن، لافتا إلى سابقة وقوع حوادث سقوط لأهالى فى المياه .

أهالى الفولى بالشرقية يعبرون الترعة عبر ماسورة (3)

وأضاف محمود نصر، عضو مجلس محلى سابق، أن المعدية هى الرابطة أيضا لطريق للمقابر، مشيرا إلى أنه عند حدوث وفاة أو زيارة المقابر يوم الخميس تكون هناك صعوبة من جانب الأهالى للعبور إلى الجانب الآخر، كما أنها الطريقة الوحيدة التى تربطهم بأربع عزبة مجاورة هى "ناحوم والبكارشة وابو دياب".

أهالى الفولى بالشرقية يعبرون الترعة عبر ماسورة (1)

وطالب الأهالى، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بسرعة إنشاء معدية لإنقاذهم من الموت غرقا والمرور بطريقة آدامية .

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه سيشكل لجنة لبحث مطلب الأهالى، تحت إشراف مديرية الرى، ودراسة صلاحية إمكانية إنشاء معدية .

 

 

 

 


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