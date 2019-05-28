صور.. أمين "البحوث الإسلامية" يلتقى الطلاب الوافدين فى حفل إفطار جماعى

التقى د. نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مساء اليوم، الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدينة البعوث الإسلامية فى حفل إفطار جماعى.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يبذل كل الجهود الممكنة من أجل العمل على خدمة الطلاب الوافدين لما يمثلونه من سفراء للأزهر الشريف في دول العالم ينشرون رسالته ويصححون المفاهيم المغلوطة التي تثار حول الإسلام.

وأوضح عياد للطلاب أن المجمع سوف يعقد خلال الفترة المقبلة مزيدا من اللقاءات الثقافية والتوعوية لكم لدعم الجانب المعرفي لديكم، مشيرا إلى أن التحصين الفكري للطلاب الوافدين وحمايتهم من محاولات استقطابهم وإبعادهم عن منهج الأزهر الوسطى على رأس أولويات المجمع.

وبعد حفل الإفطار التقى الأمين العام الطلاب بمسجد مدينة البعوث وناقش معهم مجموعة من الملفات محل اهتمامهم سواء ما يتعلق منها باحتياجاتهم في الجانب العلمي أم الدوات التدريبية والتأهيلية في مختلف العلوم التي يحتاجون إليها.