صهر ترامب يزور المنطقة العربية لبحث خطة السلام الأمريكية

إيمان حنا

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكى المكلف لخطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، جاريد كوشنر، سيزور المغرب والأردن، قبل أن يتجه إلى إسرائيل، خلال الأسبوع الجاري.

وقال مسؤول فى البيت الأبيض، إن صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيقوم بزيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل برفقة "ذراعه الأيمن" جايسون غرينبلات، والممثل الأميركى الخاص لشؤون إيران فى الخارجية الأميركية، براين هوك.

وسيزور كوشنر، الذى كلفه الرئيس الأمريكى منذ سنتين بالتوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، اعتبارا من 1 يونيو مونترو فى سويسرا، ثم لندن، حيث سيشارك فى الزيارة التى يقوم بها ترامب إلى بريطانيا.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الشق الاقتصادى من خطة السلام الأميركية، التى تعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن"، خلال مؤتمر المنامة فى 25 و26 يونيو المقبل.