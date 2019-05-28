سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة عكاظ: دعوة الملك سلمان لإيقاف العنصرية هامة لإحلال السلام العالمي

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:35 ص
صحيفة عكاظ: دعوة الملك سلمان لإيقاف العنصرية هامة لإحلال السلام العالمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أشادت صحيفة "عكاظ" السعودية بدعوة الملك سلمان لإيقاف خطابات العنصرية والكراهية، وقالت في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الاعتدال السعودي) : أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها منذ عهد المؤسس العمل على نشر الإسلام والتعايش بين كافة الأطياف، ولم تتوقف المملكة ولم تتخلف عن إدانة كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب الذي ضرب دولا كثيرة.

 

ووتابعت، تؤكد المملكة في كل مرة تصديها ومنعها لكافة محاولات اختطاف المجتمع السعودي عن الوسطية والاعتدال الذي جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، والتأكيد على نقاء الشريعة الإسلامية من كل فكر دخيل عليها.

 

واختتمت يأتي تجديد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيا كان مصدره وذريعته، وضرورة الإصغاء لصوت الحكمة والعقل، وتفعيل مفاهيم التسامح والاعتدال، دعوة مهمة لإحلال السلام العالمي وكف الأذى بكافة أشكاله.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صحيفة سعودية: لغة إيران تدل على بحثها عن طريقة للخروج من الأزمة

رابطة العالم الإسلامى تنظم مؤتمر الوسطية وتعلن وثيقة مكة المكرمة غدا

صحيفة القبس:هروب رجل أعمال بالكويت متورط فى قضايا أموال ونصب بـ10ملايين دينار

صحيفة عكاظ: النظام الإيرانى يعيش حالة هلع

"عقد الزواج الإلكترونى" خدمة جديدة تطلقها السعودية بدلا من "العقود الورقية"

الملك سلمان بن عبدالعزيز

السعودية

خطاب العنصرية

الكراهية

السلام

الوسطية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة