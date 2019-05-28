صحيفة الاقتصادية السعودية: تراجع الدولار أمام 6 عملات بمقدمتها الجنيه

وكالات الأنباء

سجل الدولار الأمريكى خلال مايو الجارى وحصرا، بين 30 أبريل وتداولات أمس ارتفاعا أمام 16 عملة فى العالم، متراجعا بالتزامن مع ذلك أمام ست عملات.

ووفقا لتحليل صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فقد تصدر الجنيه المصرى العملات التى تراجع الدولار أمامها، حيث انخفضت العملة الأمريكية بنسبة 2.1% من 17.2 جنيه مصري إلى 16.8.

وفى المرتبة الثانية، حل الين اليابانى الذى صعد مقابل الدولار بنسبة 1.7%، يليه الفرنك السويسرى الذى تراجع الدولار أمامه بنسبة 1.4%.

وفى المرتبة الرابعة جاءت العملة الروسية، فقد تراجعت العملة الأمريكية أمامها بنسبة 0.3% من 64.6 روبل إلى 64.5.

وحل خامسا البات التايلاندي، الذى تراجع الدولار أمامه بنسبة 0.24% من 31.9 بات إلى 31.8، في حين تراجع الدولار أمام الروبية الهندية بنسبة 0.17% من 69.6 روبية إلى 69.5.