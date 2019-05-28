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صحتك فى وصفة.. البيكربوناتو والريحان لعلاج قرح الفم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة.. البيكربوناتو والريحان لعلاج قرح الفم قرح الفم
كتبت فاطمة خليل
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قرح الفم من الأشياء المزعجة التى تصيب كثيرا من الناس وتسبب ألما عند الحديث أو البلع أو تناول الطعام، وهناك عدد من العلاجات المنزلية لقرح الفم، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية استخدام الريحان والبيكربوناتو لعلاج قروح الفم، بحسب ما ذكر موقع step to health. 
 
 وقرح الفم عبارة عن تقرحات مؤلمة تظهر إما على اللسان أو داخل الشفاه أو الخد، غالبًا ما تكون ناتجة عن الإجهاد أو الحساسية أو الجروح أو التغيرات الهرمونية ويمكن أن تظهر بين عشية وضحاها دون إشعار مسبق واختفى خلال أيام قليلة.

علاج قرح الفم
علاج قرح الفم

١ – البيكربوناتو أو صودا الخبز
الحل العملي للقضاء على قرح البرد هو صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)، فهى قلوية تعمل على تحييد الحموضة في فمك، تختفي القروح بسرعة بعد استخدام البيكربوناتو، وهذا يعمل أيضًا كمطهر عام للفم عن طريق قتل أي بكتيريا قد تكون موجودة فيه.
 
المكونات
½ كوب من الماء
1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
الطريقة:
سخن الماء حتى يصبح دافئًا.
بعد ذلك ، أضف صودا الخبز وامزجه جيدًا حتى يذوب.
أخيرًا ، قم بغسل فمك بهذا المحلول  عدة مرات حتى تختفي القرح.
بعد إجراء هذه العملية ، يجب عليك شطف فمك مرة أخرى بالماء الطبيعي أو بالمياه العذبة.

اسباب قرح الفم
اسباب قرح الفم

٢- الريحان 
 مطهر شائع في طب الأسنان وله أيضًا فوائد لا تصدق لصحة الفم.
يستخدم الريحان ، وهو قريب من النعناع ، كعنصر طبيعي على نطاق واسع في مجال طب الأسنان لأن أحد خصائصه هو أنه عامل مضاد للميكروبات، هذا هو السبب في أنه  علاج  للالتهابات ويمنعها.
لعلاج قروح الفم بالريحان ، ببساطة قم بمضغ أوراق الريحان أو يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي العادي للمساعدة في الوقاية من التهابات الفم.
 
أو يمكنك غسل الفم بغلي الأوراق في الماء.
مكونات
½ كوب من أوراق الريحان
4 أكواب من الماء
الطريقة
أولاً ، غلي الماء ثم أطفئه وأضف أوراق الريحان.
بعد ذلك ، اتركه يبرد لمدة 10 دقائق على الأقل احفظه في الثلاجة بعد أن يبرد ثم  قم بالغرغرة أو شطف فمك مرتين في اليوم.
سيسمح لك هذا بتسريع عملية الشفاء من قرح الفم، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدامه بمثابة روتين لغسل الفم كإجراء وقائي.

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