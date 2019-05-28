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خلال اتصال تليفوني..

شكري يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:39 م
شكري يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أحمد جمعة
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تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا تليفونياً من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحُث حول الأوضاع الثنائية.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدماً وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

 

وأضاف أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.

 

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

 
 

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