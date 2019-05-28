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شركات المحمول تستعد لبطولة كأس الأمم بباقات وعروض تجوال

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:00 ص
شركات المحمول تستعد لبطولة كأس الأمم بباقات وعروض تجوال كأس الأمم الأفريقية ـ أرشيفية
كتبت: هبة السيد
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تستعد شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية فودافون والمصرية للاتصالات WE، لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث تم عقد اجتماعات مع مسؤولى جهاز تنظيم الاتصالات بشان تغطية الخدمة وتقويتها فى الملاعب التى تقام عليها البطولة، و إطلاق باقات تجوال للسياح الوافدين إلى مصر، لمتابعة البطولة التى ستنطلق فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل وذلك وفقا لما اكده مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات لليوم السابع.

ومن المرجح أن يزيد عائد شركات المحمول من العملة الصعبة بخدمات التجوال الدولى أثناء البطولة وذلك من زيادة السياح الوافدين إلى مصر.

وتعد خدمات التجوال الدولى هى كنز الدولارات لشركات المحمول وتحقق من خلالها أرباحا كبيرة سواء من خدمات الاتصالات الدولية وأيضا التجوال الدولى، حيث تعتمد الأخيرة بشكل كبير على تحسن السياحة فى مصر وتتم المعاملات التجارية بين شبكات المحمول فى مصر ونظيرتها فى الخارج بالعملة الصعبة فيما يعرف بالمقاصة، إلا أن زيادة المسافرين قد يخفض من ربحية الشركات من العملة الصعبة.


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