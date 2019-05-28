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شركات السياحة تتجاوز السقف العددى المقرر للعمرة بـ25 ألف تأشيرة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:00 ص
شركات السياحة تتجاوز السقف العددى المقرر للعمرة بـ25 ألف تأشيرة الكعبة - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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كشف مؤشر العمرة الأسبوعى الذى تطلقه وزارة الحج والعمرة السعودية أن إجمالى عدد المعتمرين الذى أدوا المناسك من مصر حتى الآن بلغ 524,728، وذلك يؤكد أن شركات السياحة المصرية تجاوزت العدد الذى كانت قد حددته وزارة السياحة بـ500 ألف تأشيرة سنويا، ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد حتى أيام عيد الفطر المبارك.

وتعود تلك الزيادة إلى اعتماد المملكة العربية السعودية نظام التأشيرة الإلكترونية والتى تمنح الشركات حق إصدار التأشيرة بمجرد سداد رسوم العمرة دون الرجوع لوزارة السياحة أو القنصلية السعودية فى القاهرة، الأمر الذى عرقل مراقبة غرفة شركات السياحة أو الوزارة على الشركات ونشاطها.

وقال مؤشر العمرة أن مصر احتلت المرتبة الرابعة فى الدول التى أدت الأكثر أداءا للعمرة، وكانت الجنسيات بالترتيب باكستان 1,530,855، تليها إندونيسيا 934,827، بعدها الهند 635,675، ثم مصر 524,728، ثم وتركيا خامسا 300,517 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: الجزائر 353,425، اليمن 323,083، ماليزيا 269,554، العراق 268,179، الأردن 194,908.

وسجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى، إصدار 7,463,259 تأشيرة حتى تاريخ 18 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6,964,943 معتمرًا، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 925,246 معتمرًا، منهم 679,929 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 245,317 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,039,697 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.


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المملكة العربية السعودية

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