شحن 4000 طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" ،أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء بلغت 29 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.