شحن 4000 طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" ،أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء بلغت 29 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة EMIRALD والتى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 105 مترًا والغاطس 5 مترًا وذلك لشحن 4000 طن صودا كاويه من الميناء.
وغادر الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
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