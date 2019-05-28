شاهد فى دقيقة.. كيف تضمن حج وعمرة خالية من الأزمات الصحية × 8 معلومات

كتب ـ وليد عبد السلام

بدأت الحكومة فى بث سلسلة من الرسائل التوعوية موجهة إلى الحجاج والمعتمرين من خلال الموقع الإلكترونى الجديد المخصص لنشر التوعية الصحية لضمان حج وعمرة آمنة خالية من الأزمات الصحية.

"اليوم السابع" يستعرض عددا من النصائح لضمان حج وعمرة خالية من الأزمات الصحية .

1 - أن يكون الغذاء غنياً بالفيتامينات خاصة الكبدة والفواكه الطازجة والقمح والذرة.

2 - البعد عن تناول المأكولات المكشوفة

والاقتصار على تناول المعلبات الجاهزة بعد التأكد من تاريخ صلاحيتها .

3 - ينصح دوما بالاعتدال فى الطعام، وعدم ملء المعدة، وتحميلها فوق طاقتها.

4 - تجنب الأطعمة التى تسبب عسر الهضم وغازات البطن، مثل المواد الدسمة وغيرها.

5 - غسل الخضروات الطازجة والفواكه بشكل جيد.

6 - طهى اللحوم جيدا.

7 - تناول سوائل تحتوى على نسبة معقولة من الأملاح لتفادى ضربات الشمس.

8 - مراعاة النظافة الشخصية من غسل اليدين قبل الطعام، واستخدام الصابون غير المعطر.