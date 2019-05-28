سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سلطان عمان يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الطارئة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:09 م
سلطان عمان يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الطارئة سلطان عمان قابوس بن سعيد
مسقط (أ ش أ)
إضافة تعليق

تلقى سلطان عمان قابوس بن سعيد، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع عقدها بمكة المكرمة، فى 30 مايو الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولى العمانى والممثل الخاص للسلطان، تسلم الرسالة خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى.

 


إضافة تعليق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة