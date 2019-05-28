سلطان عمان يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الطارئة

مسقط (أ ش أ)

تلقى سلطان عمان قابوس بن سعيد، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع عقدها بمكة المكرمة، فى 30 مايو الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولى العمانى والممثل الخاص للسلطان، تسلم الرسالة خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى.