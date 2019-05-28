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سكرتير عام بورسعيد: إنشاء 104 عمارات سكنية كاملة المرافق بالقابوطى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:24 ص
سكرتير عام بورسعيد: إنشاء 104 عمارات سكنية كاملة المرافق بالقابوطى محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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أكد المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أنه جارى العمل على قدم وساق لإنشاء خط مياه جديد بأرض محطة تسمين القابوطى، ضمن خطة توصيل المرافق الأساسية لها والمتمثلة فى المياه  والكهرباء والغاز والصرف الصحى.

ولفت أبو زهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المنطقة الجار بها إنشاء خط مياه جديد لم  يدخل بها مرافق  من قبل، نظرا لاستغلالها كمحطة تسمين، مضيفا أن المنطقة بالكامل ستشهد دخول كافة المرافق الأساسية، تمهيدا لإنشاء  104 عمارات سكنية  بمنطقة محطة تسمين القابوطى  جاهزة المرافق، فضلا عن  توصيل المرافق  لجميع المناطق المحرومة، تباعا ضمن خطة التطوير الشاملة لمنطقة القابوطى .

 


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