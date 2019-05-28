سفير مصر ببرلين يبحث مع تحالف ألمانى وأوروبى الترويج السياحى لمصر

أ ش أ

أكد السفير المصرى فى برلين د. بدر عبد العاطى على الزخم القوى الذى يشهده قطاع السياحة المصرى، ولاسيما السياحة الثقافية، منوهاً بالاكتشافات الأثرية المتلاحقة فى مصر، وتدشين العديد من المتاحف الكبرى على مستوى البلاد مثل متحف الحضارة، وقرب افتتاح المزيد من المتاحف وفى مقدمتها المتحف المصرى الكبير، فضلاً عن قرب افتتاح مطار سفنكس لتيسير عملية زيارة منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير.

جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر ببرلين، مع رئيس تحالف شركات السياحة الألمانية والأوروبية للسياحة المتميزة توماس بويسل - الذى يعد أكبر تحالف لشركات ووكالات السياحة على مستوى القارة الأوروبية طبقاً لعدد شركات السياحة الأعضاء فيه - فى إطار جهود السفارة فى برلين المستمرة للترويج السياحى لمصر وخاصة السياحة الثقافية .



وأضاف عبد العاطى أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع التحالف الألمانى بهدف مزيد من الترويج السياحى لمصر وبصفة خاصة السياحة الثقافية.



بدوره، أكد بويسل على الأهمية البالغة التى يوليها التحالف الألمانى - الأوروبى الذى يرأسه بقطاع السياحة المصرى وخاصة السياحة الثقافية، مشيراً إلى النجاح المبهر الذى شهده المؤتمر السنوى للتحالف لعام 2014 والذى تم تنظيمه فى مدينة الأقصر.



وتم الاتفاق خلال اللقاء على تكثيف التواصل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز عملية الترويج السياحى لمصر داخل ألمانيا، وبحث إمكانية تنظيم المؤتمر السنوى للتحالف فى مصر مرة أخرى، فضلاً عن استضافة السفارة فى برلين لحدث موسع للترويج لقطاع السياحة المصرى بمشاركة كافة الشركات الأعضاء فى التحالف الألمانى وكبار المسئولين الألمان فى مجال السياحة خلال الأسابيع القادمة.