سفر وعودة 1218 مصريا وليبيا و 329 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1218 مصريا وليبيا و 329 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 828 إلى الجانب الليبي، بينهم 310مصريا و518 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 390 بينهم 310 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 80 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 200 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 129 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.