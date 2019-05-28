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سحورك إسلامى.. الأرز الوجبة الأشهر فى إندونيسيا على السحور

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:00 ص
سحورك إسلامى.. الأرز الوجبة الأشهر فى إندونيسيا على السحور الأرز الوجبة الرئيسية فى السحور بأندونيسيا
كتبت إيناس البنا
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يقدم اليوم السابع على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى والدول الإسلامية  التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

يعد الأرز  الوجبة الرئيسية في المجتمع الإندونيسى المعاصر كما تعرف إندونيسيا على مستوى العالم بأنها "جزيرة التوابل" فساهمت جزيرة ملوك بتقديم التوابل الخاصة بها للمطبخ العالمي مثل: جوزة الطيب، قرنفل، والفلفل الحار.

الأرز
الأرز

 

الجادو

هو نوع من السلطة الإندونيسية الشهيرة التي تتكون من مزيج من الخضار المسلوق مع سكب السخاء (نوع من اللحم ) وصلصة الفول السوداني وهناك أطباق أخري مماثلة

ناسي جورينج
ناسي جورينج

 

ناسي جورينج

وجبهة الإفطار الأندونيسية الشهيرة التي تعتبر من أشهر الأطباق في الثقافة المحلية الأندونيسية وهى منتشرة في جميع مطاعم أندونيسيا الشعبية ،حيث يتكون من أرز مقلي و البيض والدجاج والسمك المجفف والمملح ولحم الماعز وغيرها من الخضروات و الفلفل الحار.


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سحورك اسلامى

رمضان

اندونيسيا

الارز


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