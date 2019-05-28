سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى تعمدت إهانة أفراد أسرتى وعايرتنى أنها من طبقة أغنى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 م
زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى تعمدت إهانة أفراد أسرتى وعايرتنى أنها من طبقة أغنى خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وادعى فيها خروجها عن طاعته، بسبب اعتيادها على إهانته وتعنيفه، ورفضها كافة الحلول الودية، ليؤكد: "ادعاءاتها أثناء التحقيق غير واقعية لا ترقى كسبب لا يستطيع معه دوام العشرة".
 

وتابع "مصطفى.م.أ" فى الشكوى التى قدمها لمحكمة الأسرة: "تعرفت على زوجتى عن طريق صديق مشترك، وبعد فترة وقعت فى حبها، وتزوجتنى طمعا فى ما أملكه من مال، ووفرت لها كل ما تطلبه، لم أقصر معها ولكن مع مرور الشهور بدأت فى محاولة عزلى عن أسرتى، ورفض استقبالهم، وهو ما اعترض عليه ومن هنا نشب التناحر بينا.
 

وأضاف فى جلسات التسوية: كانت تتصرف بطريقة بشعة، من غرور وتكبر، اعتادت على الصراخ وتوجيه الانتقادات إلى أصولى الشعبية وتعنيفى ومعايرتى أنها من طبقة أغنى لدرجة دفعتها للتوجه لقسم الشرطة لتتهمنى بضربها كذبا واستولت على الفيلا الخاصة بى.
 

وأضاف الزوج: "زوجتى كانت تواجه والدتى أنها من أسرة لها نظام وأصول ولا تستطيع والتعامل مع الدونية -فى إشارة طريقة تعامل عائلتى- لتطردها من منزلى أثناء غيابى بالعمل، وقررت بعدها أننا لا نصلح للعيش سويا، وطلبت منها الطلاق وديا، ولكنها ثارت وساومتنى إذا أقدمت على ذلك ستنقم منى، وتسبب فى تدمير مستقبلى واستحوذت على محل إقامتنا وسيارتى ومبالغ مالية".
 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تأجيل إعادة محاكمة مرسى و23 آخرين بـ"التخابر مع حماس" لـ2 يونيو المقبل

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك فى الغربية

نائب رئيس مجلس الدولة المصاب بحادث العريش: لم أعجز أبداً عن حب بلدى

ضبط 4 عاطلين بينهم شقيقين بحوزتهم كيلو و150 جراما من الحشيش والأفيون

محكمه الاسره

دعوى طلاق

خلافات زوجيه

عنف زوجى

حوادث

اخبار الحوادث

حادث


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة