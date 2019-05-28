زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى تعمدت إهانة أفراد أسرتى وعايرتنى أنها من طبقة أغنى

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وادعى فيها خروجها عن طاعته، بسبب اعتيادها على إهانته وتعنيفه، ورفضها كافة الحلول الودية، ليؤكد: "ادعاءاتها أثناء التحقيق غير واقعية لا ترقى كسبب لا يستطيع معه دوام العشرة".



وتابع "مصطفى.م.أ" فى الشكوى التى قدمها لمحكمة الأسرة: "تعرفت على زوجتى عن طريق صديق مشترك، وبعد فترة وقعت فى حبها، وتزوجتنى طمعا فى ما أملكه من مال، ووفرت لها كل ما تطلبه، لم أقصر معها ولكن مع مرور الشهور بدأت فى محاولة عزلى عن أسرتى، ورفض استقبالهم، وهو ما اعترض عليه ومن هنا نشب التناحر بينا.



وأضاف فى جلسات التسوية: كانت تتصرف بطريقة بشعة، من غرور وتكبر، اعتادت على الصراخ وتوجيه الانتقادات إلى أصولى الشعبية وتعنيفى ومعايرتى أنها من طبقة أغنى لدرجة دفعتها للتوجه لقسم الشرطة لتتهمنى بضربها كذبا واستولت على الفيلا الخاصة بى.



وأضاف الزوج: "زوجتى كانت تواجه والدتى أنها من أسرة لها نظام وأصول ولا تستطيع والتعامل مع الدونية -فى إشارة طريقة تعامل عائلتى- لتطردها من منزلى أثناء غيابى بالعمل، وقررت بعدها أننا لا نصلح للعيش سويا، وطلبت منها الطلاق وديا، ولكنها ثارت وساومتنى إذا أقدمت على ذلك ستنقم منى، وتسبب فى تدمير مستقبلى واستحوذت على محل إقامتنا وسيارتى ومبالغ مالية".

