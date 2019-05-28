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زراعة القليوبية: إزالة 8 مشاتل للأرز بكفر شكر وتحمل المخالفين غرامة الحظر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:15 م
زراعة القليوبية: إزالة 8 مشاتل للأرز بكفر شكر وتحمل المخالفين غرامة الحظر حملة إزالة مشاتل الأرز - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تنفيذا للقرار الوزاري رقم  65 لسنة 2019، وقرار الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رقم 323 لسنة 2019، والخاص بحظر زراعة الأرز بالقليوبية، والحد من زراعة مشاتل الأرز، قامت حملة إزالة مشاتل الأرز بمركز كفر شكر بناحية كفر مروان وتصفا بإزالة 8 مشاتل للأرز بمساحة 7 قيراط.

 وأضاف "زايد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه وفقا للقرار الوزاري تم توقيع غرامة على الفلاحين المخالفين للقرار والتي تصل إلى 5500 جنيه للفدان وكسره "ألق من الفدان"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين بكل مركز بالمحافظة للمتابعة الدورية لمواجهة وحظر زراعة المشاتل بدائرة المحافظة 2019.

 وتابع، أنه يقوم رئيس المكتب الزراعي بإبلاغ اللجنة التنفيذية بأسماء المزارعين المخالفين فور اإعداد والتجهيز للمشاتل فور ضبطها، وتجميل المزارع تكاليف الإزالة التي تكبدتها الجهة الإدارية ويتم تحصيلها بالطريق الإداري ورفع التقارير على المستويات الخاصة.

 

 

 
 

 


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