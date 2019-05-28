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زراعة أسيوط: توريد 116 ألف طن قمح محلى لشون وصوامع

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:00 ص
زراعة أسيوط: توريد 116 ألف طن قمح محلى لشون وصوامع توريد القمح أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي
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أكد المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019، للصوامع والهناجر والشون بقرى ومراكز المحافظة بلغ 116 ألفا و589 طن قمح، حتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط لـ"اليوم السابع": أن إجراءات تسليم محصول القمح من المزارعين تتم بسهولة ويسر مع تذليل كافة العقبات التى تواجههم أثناء عملية التوريد ووفقًا لما قرره اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط حيث استقبل البنك الزراعى المصرى، 49400 طنا و850 كيلو قمح، بينما تم توريد 25450 طنا و193 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و40803 أطنان و287 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى أن إجمالى ما تم توريده 116589طنا و868 كيلو؛ مضيفا : أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة وأمين الشونة لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وأشار المهندس إبراهيم سرور، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم حصاد 229 ألفا و84 فدانا، حجم المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمختلف مراكز المحافظة، للعام 2018 / 2019، مشيرًا إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، ولم تشهد عمليات التوريد هذا العام أى عقبات، ويرجع ذلك إلى تقديم مديرية الزراعة الإرشادات الفنية وعمل الندوات التثقيفية للمزارعين للخروج بالمحصول إلى بر الأمان.


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