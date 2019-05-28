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"رى الشرقية": التنسيق بين الإدارات لضمان وصول المياه لنهايات الترع

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:04 م
"رى الشرقية": التنسيق بين الإدارات لضمان وصول المياه لنهايات الترع جانب من اللقاء
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد المهندس مجدى الشحات، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الشرقية – أنه عقد اجتماع اللجنة الإقليمية لمحافظة الشرقية اليوم بحضور مديرو عموم الرى والصرف، والتوجيه المائى والتطوير والتوسع والمعدات ومشروعات الصرف والمحطات، والمياه الجوفية، ورؤساء الأقسام الإدارية بالإدارات.

وأضاف الشحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع ناقش موقف المخالفات والإزالات والتحصيل، وأداء الإدارات خلال الموسم الصيفى، وتم التنسيق بين الإدارات.

وأوضح "الشحات" أنه تم وضع خطة لمتابعة وصول مياه الرى لجميع الترع والجنابيات، والتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع.


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