رفع 2000 طن من مقلب الفدان بمنيا القمح لنقلهم إلى "الخطارة" بالشرقية (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت رئاسة مدينة منيا القمح بالتنسيق مع إدارتى البيئة والنظافة بمحافظة الشرقية، من رفع 2000 طن تقريبا قمامة ومخلفات بمقلب الفدان بمنيا القمح ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة باستخدام المعدات التى تم توفيرها بمعرفة جهاز المخلفات الصلبة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أن ذلك فى إطار خطة المحافظة، للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة والبدء فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة ومحافظة الشرقية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتواصل الحملة أعمالها لحين الانتهاء من رفع أكوام القمامة المتراكمة فى أرض الفدان والنقل الآمن لها إلى المدفن الصحى بالخطارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.



جانب من رفع القمامة



جانب من رفع القمامة (