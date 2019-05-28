سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء إثيوبيا يطلق مبادرة لزراعة 4 مليارات شجرة بالقرن الأفريقى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:21 م
رئيس وزراء إثيوبيا يطلق مبادرة لزراعة 4 مليارات شجرة بالقرن الأفريقى رئيس وزراء إثيوبيا
كتبت – هناء أبو العز
إضافة تعليق

أطلق رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، مشروعًا وطنيًا لزراعة الأشجار يهدف إلى زراعة 4 مليارات شجرة فى الدولة الواقعة فى القرن الأفريقي.

 

ونشر أبى أحمد على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، أنه وعلى مدى السنوات الماضية، انخفضت تغطية الغابات فى إثيوبيا فى السنوات الأخيرة، وتم إطلاق المبادرة بهدف زراعة 40 شجرة لكل فرد.

 

كما عقد أبى اجتماعًا مع مسئولى الزراعة فى مدينة أداما، لمناقشة أدوارهم ومسؤولياتهم فى تحديث القطا، وكلفهم أيضًا بقيادة البرنامج الوطنى للتنمية الخضراء الذى أطلقه رسميًا.

 

وكانت إثيوبيا، قد اضطرت على مدى السنوات القليلة الماضية، إلى تحمل الجفاف فى مناطق معينة من البلاد نتيجة لتغير المناخ.

 

وأفادت مجلة "أفريكان نيوز" أن أكثر من مليونى حيوان توفى فى البلاد فى عام 2017 نتيجة للجفاف الناجم عن قلة الأمطار.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الصومال: ترحيل مدير سجن سابق متهم بالتعذيب إلى إثيوبيا

"رويترز": إثيوبيا تبدأ تطبيق نظام لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنازل والصناعات

ملكة هولندا تزور إثيوبيا لبحث الخدمات المالية الرقمية التى تقدمها البلاد

إقبال كثيف من المصريين فى إثيوبيا للمشاركة بالتصويت على الاستفتاء

اثيوبيا

رئيس وزراء اثيوبيا

زراعة 4 مليار شجرة

الزراعة فى اثيوبيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة