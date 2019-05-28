رئيس وزراء إثيوبيا يطلق مبادرة لزراعة 4 مليارات شجرة بالقرن الأفريقى

أطلق رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، مشروعًا وطنيًا لزراعة الأشجار يهدف إلى زراعة 4 مليارات شجرة فى الدولة الواقعة فى القرن الأفريقي.

ونشر أبى أحمد على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، أنه وعلى مدى السنوات الماضية، انخفضت تغطية الغابات فى إثيوبيا فى السنوات الأخيرة، وتم إطلاق المبادرة بهدف زراعة 40 شجرة لكل فرد.

كما عقد أبى اجتماعًا مع مسئولى الزراعة فى مدينة أداما، لمناقشة أدوارهم ومسؤولياتهم فى تحديث القطا، وكلفهم أيضًا بقيادة البرنامج الوطنى للتنمية الخضراء الذى أطلقه رسميًا.

وكانت إثيوبيا، قد اضطرت على مدى السنوات القليلة الماضية، إلى تحمل الجفاف فى مناطق معينة من البلاد نتيجة لتغير المناخ.

وأفادت مجلة "أفريكان نيوز" أن أكثر من مليونى حيوان توفى فى البلاد فى عام 2017 نتيجة للجفاف الناجم عن قلة الأمطار.